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Heyecan sardı

ABD’de yaşayan Aksoy, yeni filmi için eşiyle Türkiye’ye geldi.

Heyecan sardı
Güzel ve başarılı oyuncu Saadet Işıl Aksoy, önceki gün eşi Pamir Kıraner ile Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı.
Bu hafta vizyona girecek 'Ailecek Şaşkınız' filminin heyecanını yaşayan Aksoy, "2 ay dövüş dersi aldım. Umarım gişesi bol olur" dedi.
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