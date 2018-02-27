Çağla için oyun vakti

İşlerinden bulduğu tüm vaktini çocuklarına ayıran Çağla Şıkel, bu kuralını önceki gün de bozmadı. Ünlü manken, eski eşi EmreAltuğ'dan olan oğulları Kuzey ve Uzay'la Capacity AVM'de bulunan Toyzz Shop'taki bir etkinliğe katıldı. Oğullarıyla doyasıyla eğlenen Şıkel, adeta çocukluğuna döndü.Güzel manken ve oğulları gün boyunca çeşit çeşit oyuncaklarla oynadı. Şıkel, etkinlik sonunda Kuzey veUzay'a beğendiği oyuncakları almayı ihmal etmedi. Anneleriyle poz veren ikilinin mutluluğu ise yüzlerinden okunuyordu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.