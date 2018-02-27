Çağla için oyun vakti

İşlerinden bulduğu tüm vaktini çocuklarına ayıran Çağla Şıkel, bu kuralını önceki gün de bozmadı. Ünlü manken, eski eşi Emre Altuğ'dan olan oğulları Kuzey ve Uzay'la Capacity AVM'de bulunan Toyzz Shop'taki bir etkinliğe katıldı. Oğullarıyla doyasıyla eğlenen Şıkel, adeta çocukluğuna döndü. Güzel manken ve oğulları gün boyunca çeşit çeşit oyuncaklarla oynadı. Şıkel, etkinlik sonunda Kuzey ve Uzay'a beğendiği oyuncakları almayı ihmal etmedi. Anneleriyle poz veren ikilinin mutluluğu ise yüzlerinden okunuyordu.