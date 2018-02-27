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Nusret’e bak!

Nusret’e bak!
Yaptığı tuzlama 'saltbea' hareketiyle tüm dünyada fenomen olan Nusret Gökçe'ye olan ilgi, gün geçtikçe artıyor. Miami'nin ardından New York'ta açtığı mekanında aralarında David Beckham ve Naomi Campbell gibi birçok yıldızı ağırlayan Nusret, tüm Amerika'nın ilgi odağı oldu. Türk kasap, önceki gün 'taki mekanının camından içeriye bakan kalabalık bir grubu videoya çekip bu görüntüleri "Burası New York. Sizi seviyorum" diyerek paylaştı.

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