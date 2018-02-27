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'Kural' hatası

Kural hatası
Sıla ile 1 yıllık aşkı geçtiğimiz ay biten Ahmet Kural, önceki gün talihsiz bir açıklamada bulundu. "Aşka inandım; ama hiç aşık olmadım" diyen Kural, popçunun hayranlarını kızdırdı. Çapkın oyuncu ayrılıktan günler sonra sarf ettiği sözlerle, 'kural hatası' yaparak sosyal medyada tepki çekti.
Daha önce Sıla'ya aşkla bakarken çekilen fotoğrafıyla ya damgasını vuran ünlü oyuncu, bu sözleriyle eleştiri oklarının hedefi oldu. 'nın özellikle kadın hayranları oyuncuyu Twitter'da adeta topa tuttu.


GÖZLER YALAN SÖYLEMİŞ
İşte ayrılık acısını sindiremeyen klasik Türk erkeğinin son çırpınışları.
Bundan sonra benim için tek gerçek aşk Safiye ile Faik'in aşkıdır.
Demek ki gözler de yalan söylermiş!
Peki o bakışlar, trene miydi acaba?
Sıla bunun üzerine güzel bir şarkı yazar artık.
Sıla seni terk etmekte ne kadar haklı olduğunu görmüş oldu!
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