'Kural' hatası
Daha önce Sıla'ya aşkla bakarken çekilen fotoğrafıyla sosyal medyaya damgasını vuran ünlü oyuncu, bu sözleriyle eleştiri oklarının hedefi oldu. Sıla'nın özellikle kadın hayranları oyuncuyu Twitter'da adeta topa tuttu.
GÖZLER YALAN SÖYLEMİŞ
İşte ayrılık acısını sindiremeyen klasik Türk erkeğinin son çırpınışları.
Bundan sonra benim için tek gerçek aşk Safiye ile Faik'in aşkıdır.
Demek ki gözler de yalan söylermiş!
Peki o bakışlar, trene miydi acaba?
Sıla bunun üzerine güzel bir şarkı yazar artık.
Sıla seni terk etmekte ne kadar haklı olduğunu görmüş oldu!
Etiketler: Ahmet Kural , Sosyal medya , Sıla
- 27 Şubat 2018, Salı
- Gazete
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