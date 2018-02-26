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'dan 'yı üzecek itiraf

Evlenecekleri konuşulurken şok bir kararla ayrılan ile Gençoğlu çifti gündemden düşmüyor.

Yaşadıkları aşk kadar ani gelen ayrılıklarıyla da gündeme bomba gibi düşen - ilişkisinin neden bittiği hala merak edilirken, Ahmet Kural, söylediği sözlerle şoke etti.

Yeni filmi Ailecek Şaşkınız ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Ahmet Kural çok konuşulacak itiraflarda bulundu.

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  • 26 Şubat 2018, Pazartesi 14:51
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Misafir Misafir

Ne demek hic asik olmadim Yani kullan kullan at gitsin öylemi Bir Kadini asagilamanin bir baska versiyonu Yazik Yazik ......

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 26.02.2018 17:06
g&#252;rcan gürcan

sıla ile ahmete bir üzüldük sormayın dicem ama üzüntümüz kalmamış kırk yıl görmesek aklımıza gelmezler

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 26.02.2018 16:05
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