Yaşadıkları aşk kadar ani gelen ayrılıklarıyla da gündeme bomba gibi düşen Ahmet Kural-Sıla ilişkisinin neden bittiği hala merak edilirken, Ahmet Kural, söylediği sözlerle şoke etti.
Yeni filmi Ailecek Şaşkınız ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Ahmet Kural çok konuşulacak itiraflarda bulundu.
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Ne demek hic asik olmadim Yani kullan kullan at gitsin öylemi Bir Kadini asagilamanin bir baska versiyonu Yazik Yazik ......
sıla ile ahmete bir üzüldük sormayın dicem ama üzüntümüz kalmamış kırk yıl görmesek aklımıza gelmezler
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