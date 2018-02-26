Yaşadıkları aşk kadar ani gelen ayrılıklarıyla da gündeme bomba gibi düşen Ahmet Kural-Sıla ilişkisinin neden bittiği hala merak edilirken, Ahmet Kural, söylediği sözlerle şoke etti.

Yeni filmi Ailecek Şaşkınız ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Ahmet Kural çok konuşulacak itiraflarda bulundu.