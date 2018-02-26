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Hadid’den sosyal uyarı

Hadid’den sosyal uyarı
Son dönemin en gözde süper modellerinden Gigi Hadid, ya savaş açtı. Önceki gün moda haftası için Milano'ya giden 22 yaşındaki modelin cep telefonu kılıfında İngilizce olarak şöyle yazıyordu: "Sosyal medya, akıl sağlığınıza ciddi şekilde zarar verir."
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  • 26 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
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