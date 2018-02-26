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Dev yardım

DiCaprio, bu kez Seyşeller için kesenin ağzını açtı.

Dev yardım
Çevreye olan duyarlılığıyla bilinen Leonardo DiCaprio, bu uğurda yine kesenin ağzını açtı. Dünyaca ünlü aktör, son dönemde kirlilik tehlikesiyle karşı karşıya olan Seyşeller'in korunması için tam 1 milyon dolarlık bağış yaptı.


, kendi adıyla kurduğu vakfına 1998 yılından bu yana da yaklaşık 170 milyon lira bağış yapmıştı.
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  • 26 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
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