;
Yol Durumu
  1. Mekan mekan gezdi
  2. Yuva arıyor

Yoğun bakımda!

’la aşkı hüsranla biten , kendisini bakıma soktu. Soluğu Antalya’da bir detoks merkezinde alan oyuncu, kış günü havuza girdi. “Hayata ufak bir mola” diyen Doğandemir, aşk acısını arınarak atmaya çalışıyor.

Meslektaşı Mert Fırat'la 1 yıllık aşkı geçtiğimiz günlerde biten oyuncu Hande Doğandemir, ayrılık acısını atlatmak için kendini yoğun bakıma aldı. 'ın rol arkadaşı Gökçe Bahadır'la yakınlaştığı haberi üzerine kıskançlık krizine giren Doğandemir, ilişkiye nokta koymuştu.

Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar