Meslektaşı Mert Fırat'la 1 yıllık aşkı geçtiğimiz günlerde biten oyuncu Hande Doğandemir, ayrılık acısını atlatmak için kendini yoğun bakıma aldı. Mert Fırat'ın rol arkadaşı Gökçe Bahadır'la yakınlaştığı haberi üzerine kıskançlık krizine giren Doğandemir, ilişkiye nokta koymuştu.
Yoğun bakımda!
Mert Fırat’la aşkı hüsranla biten Hande Doğandemir, kendisini bakıma soktu. Soluğu Antalya’da bir detoks merkezinde alan oyuncu, kış günü havuza girdi. “Hayata ufak bir mola” diyen Doğandemir, aşk acısını arınarak atmaya çalışıyor.
Etiketler: Hande Doğandemir , Mert Fırat , gökçe bahadır
- 25 Şubat 2018, Pazar
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.