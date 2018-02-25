Yenge defilede

Lükse düşkünlüğüyle bilinen Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa, önceki gün Milano Moda Haftası'ndaki defileleri yakından takip etti. Versace defilesini en önden izleyen Sırp şarkıcı, kıyafet tercihini de baştan aşağı aynı markadan yaparak tüm bakışları üzerine topladı.