;
Yol Durumu
  1. Ivanka yıldız gibi!

Yenge defilede

Sırp şarkıcı , modayı yakından takip ediyor.

Yenge defilede

Lükse düşkünlüğüyle bilinen 'ın Sırp yıldızı 'in eşi Jelena Karleusa, önceki gün Milano Moda Haftası'ndaki defileleri yakından takip etti. Versace defilesini en önden izleyen Sırp şarkıcı, kıyafet tercihini de baştan aşağı aynı markadan yaparak tüm bakışları üzerine topladı.

Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar