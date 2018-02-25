Moda kazası



Önceki akşam Enerji Müzesi'ndeki Raisa&Vanessa defilesi ünlülerin piştisine sahne oldu. Şıklık yarışının yaşandığı geceye sosyetik Ceylan Çapa, tasarımcı kardeşlerin ceketetek kombiniyle katılmayı tercih etti. Ancak Çapa, başına geleceklerden habersizdi.





Kıyafetiyle havasını atan Ceylan Çapa'nın keyfi Nesrin Cavadzade'yi görünce kaçtı. Güzel oyuncunun da defileye aynı ceketle katıldığını görenler "İki güzel, moda kazasına kurban gitti" demekten kendini alamadı.





Doğan SAVAŞ