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'Koca'man romantik

Kocaman romantik
Dünyaca ünlü yıldız Nicole Kidman, Avustralyalı şarkıcı Keith Urban'la evliliği hakkında konuştu: "Birbirimize o kadar bağlıyız ki; Keith işleri nedeniyle evde olmadığı her akşam bana mutlaka romantik bir mektup bırakır. Bu jestler aşkımızı güçlü kılıyor."
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  • 24 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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