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İkinci kez ameliyat

İkinci kez ameliyat
Beynindeki pıhtı atması nedeniyle geçtiğimiz hafta ameliyat olan Kadir İnanır'dan yeni haber geldi. Ünlü oyuncunun doktorlarından alınan bilgiye göre İnanır, 1 hafta sonra şah damarından ameliyat olacak.
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  • 24 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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