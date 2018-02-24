Eğlencenin suyu çıktı!

Berrak Tüzünataç ile Birkan Sokullu, önceki akşam Arnavutköy’ü karıştırdı. 03.00’e kadar bir mekanda oturan çift ve dostları, kahkahalarla etrafı inletti. Bir vatandaş, grubu susturmak için üzerlerine su döktü
İş kendi hakkını savunmaya gelince aslan kesilen BerrakTüzünataç, konu başkalarının huzuru olunca umursamazdı! Tüzünataç, önceki akşam kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi BirkanSokullu ile Arnavutköy'teki Kavanoz isimli mekandaydı. İkilinin yanına daha sonra arkadaşları geldi. Saat 24.00 civarı kapanan mekanın yetkililerinden ricada bulunan Berrak Tüzünataç ve arkadaşları, burada saat 03.00'ekadar oturdu.
'ÇENENİZ DURMADI' Mekanın üst katında kahkahalar atıp sohbet eden ekip, aynı binada uyumuya çalışan apartmansakinlerini kızdırdı. Gürültü yüzünden balkona çıkan apartman sakini bir kadın, "Yeter artık.Kesin sesinizi. Çeneniz durmadı" diyerek Berrak Tüzünataç ve dostlarına çıkıştı. İddiaya göre apartman sakini, ses kesilmeyince kalabalık grubun oturduğu alanasu döktü. Neye uğradığını şaşıran Tüzünataç ve Birkan Sokullu, 5 dakika sonra mekandan çıktı. Ünlü çift, gazetecilerin "Komşular rahatsız oldu" sözlerine ise yanıt vermedi.
Tüzünataç ile sevgilisi Sokullu, apartman sakininin iyice öfkelenmesi üzerine apar topar mekanı terk etti.
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