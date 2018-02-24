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Eğlencenin suyu çıktı!

ile , önceki akşam Arnavutköy’ü karıştırdı. 03.00’e kadar bir mekanda oturan çift ve dostları, kahkahalarla etrafı inletti. Bir vatandaş, grubu susturmak için üzerlerine su döktü

Eğlencenin suyu çıktı!
İş kendi hakkını savunmaya gelince aslan kesilen Berrak Tüzünataç, konu başkalarının huzuru olunca umursamazdı! Tüzünataç, önceki akşam kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Birkan Sokullu ile Arnavutköy'teki Kavanoz isimli mekandaydı. İkilinin yanına daha sonra arkadaşları geldi. Saat 24.00 civarı kapanan mekanın yetkililerinden ricada bulunan ve arkadaşları, burada saat 03.00'e kadar oturdu.

'ÇENENİZ DURMADI'
Mekanın üst katında kahkahalar atıp sohbet eden ekip, aynı binada uyumuya çalışan apartman sakinlerini kızdırdı. Gürültü yüzünden balkona çıkan apartman sakini bir kadın, "Yeter artık. Kesin sesinizi. Çeneniz durmadı" diyerek Berrak Tüzünataç ve dostlarına çıkıştı. İddiaya göre apartman sakini, ses kesilmeyince kalabalık grubun oturduğu alana su döktü. Neye uğradığını şaşıran Tüzünataç ve , 5 dakika sonra mekandan çıktı. Ünlü çift, gazetecilerin "Komşular rahatsız oldu" sözlerine ise yanıt vermedi.


Tüzünataç ile sevgilisi Sokullu, apartman sakininin iyice öfkelenmesi üzerine apar topar mekanı terk etti.


Doğan SAVAŞ
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  • 24 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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