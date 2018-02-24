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Cicim ayı bitmedi

Cicim ayı bitmedi
Ekim 2017'de aşklarını nikah masasına taşıyan Hande Soral ile İsmail Demirci'nin cicim ayları bitmedi. Oyunçu çift, önceki gün instagram'da paylaştıkları bu romantik kareyle birbirlerine olan aşklarını bir kez daha ilan etti. Bu aşk karesi, 15 bin beğeni aldı.
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  • 24 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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