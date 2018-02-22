Ahmet Kural ile yollarını ayıran Sıla Gençoğlu, önceki gün Bebek'te kuaför çıkışı görüntülendi. Sık sık, imaj değişikliğine giden şarkıcı, bu sefer de saçlarını sarı renge boyamayı tercih etti.
Sıla'nın saçlarına neler oluyor?
Etiketler: Ahmet Kural , Özcan Deniz , Sıla
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şaşkın yaşlanmaya da başladı eskisi gibi ilgi görmuyor ahmet şutladı kafa bozuk yani
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