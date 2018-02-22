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'nın saçlarına neler oluyor?



ile yollarını ayıran Gençoğlu, önceki gün Bebek'te kuaför çıkışı görüntülendi. Sık sık, imaj değişikliğine giden şarkıcı, bu sefer de saçlarını sarı renge boyamayı tercih etti.

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  • 22 Şubat 2018, Perşembe 11:37
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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neco neco

şaşkın yaşlanmaya da başladı eskisi gibi ilgi görmuyor ahmet şutladı kafa bozuk yani

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cevapla 22.02.2018 17:05
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