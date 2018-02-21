Yeliz Yeşilmen: Restoranın sahibi babam





'ALİ BEY'İN RESTORANIMIZLA BİR BAĞLANTISI YOK'

Yeliz Yeşilmen, Adana'da açtığı restorana eşi Ali Uğur Akbaş'ın 190 bin liralık borcu nedeniyle haciz gelmesi üzerine yaptığı açıklamada, 'Ali Bey'in restoranımızla bir bağlantısı yok' dedi.