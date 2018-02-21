;
Yol Durumu
  1. Ünlü şarkıcı yoğun bakımda

Yeliz Yeşilmen: Restoranın sahibi babam



'ALİ BEY'İN RESTORANIMIZLA BİR BAĞLANTISI YOK'
Yeliz Yeşilmen, Adana'da açtığı restorana eşi Ali Uğur Akbaş'ın 190 bin liralık borcu nedeniyle haciz gelmesi üzerine yaptığı açıklamada, 'Ali Bey'in restoranımızla bir bağlantısı yok' dedi.

  • 21 Şubat 2018, Çarşamba 11:39
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
g&#252;rcan gürcan

bir üzüldük sormayın

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 21.02.2018 16:30
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar