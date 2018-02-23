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'na açılan davada yeni gelişme

’nın ünlü sunucu hakkında açtığı manevi tazminat davasının duruşması dün görüldü.

Murat Başoğluna açılan davada yeni gelişme

ile öz yeğeni Bodrum'da bir teknede görüntülenmişti. Hakkında dava açılan Murat Başoğlu, ifadesinde "Kadının adı Olga'ydı. Plajda ayaküstü tanışıp seviştik" demişti.

Burcu Başoğlu'nun eşi , eşinin kendisini aldattığını söyleyip mahkemeye başvurmuştu.Selçuk Kabadayı'nın ünlü sunucu Murat Başoğlu hakkında açtığı manevi tazminat davasının duruşması dün görüldü. Selçuk Kabadayı'nın eşinin ihaneti ile suçladığı Murat Başoğlu için açtığı manevi tazminat davasına ünlü sunucu katılmadı.

Mahkeme taraflara eksik delilleri tamamlaması için süre verdi. Bir sonraki celsede tanıkların dinleneceği manevi tazminat davası 19 Haziran'a ertelendi.

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  • 23 Şubat 2018, Cuma 16:52
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