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Ronaldo uçurdu!

Ronaldo uçurdu!
Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo, aşkının ayağını bir kez daha yerden kesti. Portekizli yıldız, önceki gün Georgina Rodriguez'le özel jetinden inerken poz verdi. Yıldız futbolcu bu kareye "Love is in the air" (Havada aşk var) diye yazdı.
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  • 22 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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