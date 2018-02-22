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Oyuncu oluyor

Oyuncu oluyor
Güzel şarkıcı Bengü, sahne dışında da boş durmuyor. İyi bir TV izleyicisi olduğunu belirten Bengü, oyunculuk eğitimi aldığını söyledi. Güzel şarkıcı, "Benim işim şarkı söylemek ama oyunculuğa da hep hevesim vardı. Kısmet olursa bir projede olmak istiyorum" dedi.
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  • 22 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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