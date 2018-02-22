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Merve bilmecesi

Merve bilmecesi
Yeni sezonda ekranlardan uzak kalan Merve Boluğur, önceki gün hayranlarını heyecanlandırdı. 'da fotoğrafını paylaşan güzel oyuncu, "Güçlü olun, çok yakında!" notu düştü. Boluğur'un takipçileri "Yeni bir proje mi geliyor?" diye oyuncuyu yorum yağmuruna tuttu.
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  • 22 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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