Dört yıl önce by-pass ameliyatı olan Gaga, üç hafta önce kaldırıldığı hastanede kalp yetmezliği teşhisiyle tedavi altına alındı.
Ünlü şarkıcı yoğun bakımda
Etiketler: sezen aksu , Yaşar Gaga
Dört yıl önce by-pass ameliyatı olan Gaga, üç hafta önce kaldırıldığı hastanede kalp yetmezliği teşhisiyle tedavi altına alındı.
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