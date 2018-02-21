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Ünlü şarkıcı yoğun bakımda

Dört yıl önce by-pass ameliyatı olan Gaga, üç hafta önce kaldırıldığı hastanede kalp yetmezliği teşhisiyle tedavi altına alındı.

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  • 21 Şubat 2018, Çarşamba 09:51
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