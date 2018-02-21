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Yalnızlık çok üzücü

Yalnızlık çok üzücü
Popçu Derya Uluğ, önceki akşam yeni yaşını Maslak'taki Çukur adlı mekanda kutladı. 32 yaşına giren şarkıcı, "Yalnızlık üzüyor; ama Allah'a verdikleri için şükrediyorum" diye konuştu.


Doğan SAVAŞ
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  • 21 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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