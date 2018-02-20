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Yeliz Yeşilmen’e büyük şok! İcra memurlarını görünce...

Adana’da oyuncu Yeliz Yeşilmen’in yeni açtığı işyerine, eşi Ali Uğur Akbaş’ın 190 bin liralık borcu nedeniyle haciz geldi.



Kentte oto galericilik yapan Sadri Ziya Pekçetin, Yeliz Yeşilmen'in eşi Ali Uğur Akbaş'tan alacağı 190 bin lira için icra takibi başlattı. 2016 yılından kalma borcun ödenmemesi üzerine geçen cumartesi günü açılışı yapılan Yeliz Yeşilmen'e ait kafe tarzındaki işyerine avukatlarla birlikte icra memurları geldi.
  • 20 Şubat 2018, Salı 11:15
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