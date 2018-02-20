Yeliz Yeşilmen’e büyük şok! İcra memurlarını görünce...

; 18 / 10 14 / 9 9 / 3 5 / -4 13 / 3 13 / 6 12 / 4 18 / 10 -1 / -11 12 / 6 16 / 9 14 / 5 14 / 4 14 / 2 10 / 1 13 / 4 10 / 4 6 / -2 10 / 3 10 / 4 14 / 6 10 / 6 12 / 3 12 / 2 14 / 7 13 / 1 12 / 6 9 / 4 14 / 1 12 / 0 2 / -4 12 / 4 10 / 6 12 / 6 11 / 2 7 / 0 16 / 8 12 / 3 9 / 3 11 / 6 15 / 8 12 / 6 14 / 3 12 / 3 4 / -9 11 / 4 12 / 0 11 / 3 9 / 4 12 / 2 12 / 9 13 / 7 12 / 5 12 / 2 12 / 4 14 / 7 11 / 5 18 / 12 12 / 6 9 / 1 10 / 3 12 / 0 10 / 5 18 / 9 12 / 7 14 / 6 10 / 5 13 / 6 10 / 4 10 / 2 13 / 7 10 / 4 10 / 5 12 / 4 12 / 7 11 / 2 13 / 4 5 / -5 14 / 7 10 / 2 10 / 5 Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak Kentte oto galericilik yapan Sadri Ziya Pekçetin, Yeliz Yeşilmen'in eşi Ali Uğur Akbaş'tan alacağı 190 bin lira için icra takibi başlattı. 2016 yılından kalma borcun ödenmemesi üzerine geçen cumartesi günü açılışı yapılan Yeliz Yeşilmen'e ait kafe tarzındaki işyerine avukatlarla birlikte icra memurları geldi. 20 Şubat 2018, Salı 11:15
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