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Sevgili isyanı

Sevgili isyanı
Oyuncu Ümit Kantarcılar ile samimi şekilde eğlendiği yazılan Bestemsu Özdemir, iddiaları yalanladı. Güzel oyuncu, "Ümit arkadaşım. Yanımda olan herkesi sevgilim yazıyorlar" diyerek isyan etti.
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  • 21 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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