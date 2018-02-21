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Öğretmeni partneri oldu

Öğretmeni partneri oldu
Linet, 'Bilir Misin?' adlı albümünün ilk klibini 'Kandıra Kandıra' şarkısına çekti. Klipteki partneri için kendisine 200 modelin önerildiğini söyleyen sanatçı, ilginç bir seçim yaptı. "Profesyonel model istemiyorum" diyerek tüm isimleri reddeden , İngilizce öğretmeni Glan Johnson ile oynadı.
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  • 21 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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