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Mert'in pastasından Kate çıktı

Türk fotoğrafçı ’ın 47. yaş günü için önceki akşam Londra’da sürpriz bir parti düzenlendi. Partiye top model ’un pastanın içerisinden çıktığı anlar damgasını vurdu!

Mertin pastasından Kate çıktı
Kariyerini İngiltere ve Amerika'da sürdüren fotoğrafçı Mert Alaş'a nde yıldızlı sürpriz... Önceki gün 47 yaşına giren Alaş için bir doğum günü partisi düzenlendi. Doğum günü partisinde, pastadan ünlü İngiliz model Kate Moss çıktı. Moss'un "Happy Birthday" şarkısıyla Alaş'ın yaş gününü kutlaması, tüm dünyada da olay yarattı. Bu arada birçok dünyaca ünlü yıldız sosyal medya hesaplarından 'ın yaş gününü kutladı. Victoria's Secret meleği Irina Shayk da Alaş'la çektirdiği karesini instagram'da paylaşıp"Benim komik ve zeki Türk kardeşim" diye yazdı...


YİNE FOSSLADI!
İngiltere'deki bir mekanda Mert Alaş için sürpriz yaş günü organize eden , çıkışta yine bildik görüntüler sergiledi. İngiliz top model, mekanda alkolü fazla kaçırınca çıkışta ayakta durmakta zorlandı. Bir süredir alkol detoksu yaptığı konuşulan İngiliz modelin bu görüntüleri, "Kate Moss, yine sözünde duramadı ve foss'ladı" yorumları yaptırdı.


MOSS'TAN ÇILGIN SÜRPRİZ
İngiliz model, pastadan çıkıp yakın dostu için 'Happy Birthday' şarkısını söyledi.


ABD'li yıldız da Alaş'ın partisindeydi.


Türk fotoğrafçı, yaş gününde kendisine sürpriz yapan Kate Moss'a böyle teşekkür etti.
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  • 21 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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