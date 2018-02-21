Mert'in pastasından Kate çıktı
Türk fotoğrafçı Mert Alaş’ın 47. yaş günü için önceki akşam Londra’da sürpriz bir parti düzenlendi. Partiye top model Kate Moss’un pastanın içerisinden çıktığı anlar damgasını vurdu!
YİNE FOSSLADI!
İngiltere'deki bir mekanda Mert Alaş için sürpriz yaş günü organize eden Kate Moss, çıkışta yine bildik görüntüler sergiledi. İngiliz top model, mekanda alkolü fazla kaçırınca çıkışta ayakta durmakta zorlandı. Bir süredir alkol detoksu yaptığı konuşulan İngiliz modelin bu görüntüleri, "Kate Moss, yine sözünde duramadı ve foss'ladı" yorumları yaptırdı.
MOSS'TAN ÇILGIN SÜRPRİZ
İngiliz model, pastadan çıkıp yakın dostu için 'Happy Birthday' şarkısını söyledi.
ABD'li yıldız Lindsay Lohan da Alaş'ın partisindeydi.
Türk fotoğrafçı, yaş gününde kendisine sürpriz yapan Kate Moss'a böyle teşekkür etti.
Etiketler: Mert Alaş , Kate Moss , Irina Shayk , Lindsay Lohan , İngiltere , doğum günü
- 21 Şubat 2018, Çarşamba
- Gazete
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