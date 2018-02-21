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Güzel keyif

Güzel keyif
2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, önceki gün kuaförde tam 5 saat geçirdi.


Geçtiğimiz gün İstanbul'a gelen nişanlısı 'le hasret gideren Gülşe, daha sonra kahve keyfi eşliğinde saçlarına ve tırnaklarına bakım yaptırdı.
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  • 21 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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