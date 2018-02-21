Dul davası!

Ünlü popçu Demet Akalın ile Demet Şener'in16 yıl öncesine dayanan düşmanlığı senelersonra yeniden gündeme geldi. Akalın, "Kendisinitanımıyorum. Arkadaşım değil, neden selamvereyim?" diyen Şener'e "Ona teşekkür borçluyum.Ben de yıllar sonra çoluklu çocuklu, dul veişsiz kalabilirdim" diye ağır bir göndermedebulunmuştu. İbrahim Kutluay'la evlilikhazırlıkları yaparken Kutluay'ın Şener'le aşkyaşamaya başlamasıyla yıkılan Akalın'ın busözlerine yanıt gecikmedi. Kutluay'la 11 yıllıkevliliğini geçtiğimiz ay bitiren Şener,dün avukatı Aslı Hatemi aracılığıyla yaptığışu açıklamayla Akalın'a dava açmahazırlığında olduğunu dile getirdi:
'KADINLARI RENCİDE ETTİ' "Müvekkilimin onurlu bir kadınolduğu unutulmamalıdır. Müvekkilimdul olsa dahi bu, hiç hoşolmayan ve yakışık almayan birbeyandır. Türk toplumundadul kalmış, çoluklu çocukluve işsiz birçok kadınbulunmaktadır. Bubeyanlar, toplumun geneliniaşağılamaktadır. Son olarak;kimin ne zaman dul, işsiz ve çoluklu çocuklu kalacağı dasadece yüce Allah'ın takdir edeceği bir durumdur."
ECE'DENŞOK ANILAR Ece Erken de "İbrahim, Demet Akalın'la evlenecekken Şener'le haberleri çıktı. Akalın, eşyalarını almaya gittiğinde valizleri kapının önündeydi" dedi.
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Bu Sener de Paraya doymuyor oysaki parasi var senelerce kenara attigi paralar zinetler yetmedimi cok fena kadin
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