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Dul davası!

16 yıllık savaş, yine kızıştı! , kendisi için ‘Ona teşekkür ederim. Yıllar sonra ben de dul kalabilirdim’ diyen ’a dava açıyor

Dul davası!
Ünlü popçu Demet Akalın ile Demet Şener'in 16 yıl öncesine dayanan düşmanlığı seneler sonra yeniden gündeme geldi. Akalın, "Kendisini tanımıyorum. Arkadaşım değil, neden selam vereyim?" diyen Şener'e "Ona teşekkür borçluyum. Ben de yıllar sonra çoluklu çocuklu, dul ve işsiz kalabilirdim" diye ağır bir göndermede bulunmuştu. İbrahim Kutluay'la evlilik hazırlıkları yaparken Kutluay'ın Şener'le aşk yaşamaya başlamasıyla yıkılan Akalın'ın bu sözlerine yanıt gecikmedi. Kutluay'la 11 yıllık evliliğini geçtiğimiz ay bitiren Şener, dün avukatı Aslı Hatemi aracılığıyla yaptığı şu açıklamayla Akalın'a dava açma hazırlığında olduğunu dile getirdi:


'KADINLARI RENCİDE ETTİ'
"Müvekkilimin onurlu bir kadın olduğu unutulmamalıdır. Müvekkilim dul olsa dahi bu, hiç hoş olmayan ve yakışık almayan bir beyandır. Türk toplumunda dul kalmış, çoluklu çocuklu ve işsiz birçok kadın bulunmaktadır. Bu beyanlar, toplumun genelini aşağılamaktadır. Son olarak; kimin ne zaman dul, işsiz ve çoluklu çocuklu kalacağı da sadece yüce Allah'ın takdir edeceği bir durumdur."



ECE'DEN ŞOK ANILAR
Ece Erken de "İbrahim, 'la evlenecekken Şener'le haberleri çıktı. Akalın, eşyalarını almaya gittiğinde valizleri kapının önündeydi" dedi.
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  • 21 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Misafir Misafir

Bu Sener de Paraya doymuyor oysaki parasi var senelerce kenara attigi paralar zinetler yetmedimi cok fena kadin

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 21.02.2018 12:09
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