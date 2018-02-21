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Çifte mutluluk

Çifte mutluluk
Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ile önceki akşam evliliklerinin 2. yıldönümünü romantik bir yemekle kutladı. 2016'da Paris'te nikah masasına oturan ikili, Karaköy Mürver Restaurant'ta baş başa yedikleri yemek sonrası soruları yanıtladı.
'Hadi Be Oğlum' filmi ilk 3 günde 232 bin kişi tarafından izlenen oyuncu, hem filminin başarısını hem de evlilik yıldönümünün mutluluğunu yaşadığını söyledi. İkilinin neşeli halleri "Maşallah" dedirtti.


Doğan SAVAŞ
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  • 21 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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