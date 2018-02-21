;
Yol Durumu
  1. Dul davası!
  2. Ahu’dan fit tanıtım

Annesinin yanında

Annesinin yanında
Ulus Liv Hospital'da tedavisi süren Suzan Avcı'nın kızı Binnaz Avcı, annesinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Binnaz Avcı, "Kanında aşırı iltihap var. Bilinci açık. Sevenleri dualarını esirgemesin" dedi.
Etiketler: ,
  • 21 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar