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Ahu’dan fit tanıtım

Ahu’dan fit tanıtım
Ünlü marka Marks& Spencer'ın marka dostu olan Ahu Yağtu, önceki gün spor koleksiyonunun çekimleri için objektif karşısına geçti. Yağtu, renkli modellerle bol bol spor yaptı.


40 yaşındaki 1 çocuk annesi oyuncu, kusursuz fiziğiyle de övgüleri topladı.
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  • 21 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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