Yeni aşkı komşu çıktı

Popçu Murat Dalkılıç'la 2 yıllık evliliği Eylül 2017'de biten MerveBoluğur, aradığı mutluluğu çok yakınında buldu. İzmirli işadamı EmirAydemir'le yeni bir aşka yelken açan güzel oyuncunun sevgilisiyle nasıl tanıştığı ortaya çıktı. Boşanırken ÇubukluVadi Konakları'ndaki evi, eski eşi Murat Dalkılıç'a bırakan Boluğur'un gururu aşk hayatına yaradı. Öyle ki boşandıktan sonra Etiler'de birapartman dairesine taşınan ünlü oyuncunun, yeni sevgilisiyle komşu olduğu ortaya çıktı. Aynı binada oturan ikilinin bu sayede tanıştıkları öğrenildi.
Çiçeği burnunda aşıklar, hafta sonunu da Uludağ'da geçirdi.
KADER AĞLARINI ÖRDÜ... Merve Boluğur, aşkıyla komşu olması sayesinde gazetecileri deatlatmayı başardı. Kısa süredir Aydemir'le birlikte olan oyuncunun sık sık aşkınınevine misafir olduğu öğrenildi. Boşanma sonrası kendine yeni bir hayat kuran oyuncunun aşkı taşındığı binada bulması ise "Kaderağlarını Merve içinördü" dedirtti.
Hande Erçel'le ilk kez önceki akşam görüntülenen popçu, Çubuklu'daki evde aşkıyla birlikte yaşıyor.
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