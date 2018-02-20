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Yeni aşkı komşu çıktı

Boşanıp Etiler’e taşınan ’a yeni ev, aşk getirdi. Ünlü oyuncu ile tanıma aşamasında olduğu aynı apartmanda oturuyor

Yeni aşkı komşu çıktı
Popçu Murat Dalkılıç'la 2 yıllık evliliği Eylül 2017'de biten Merve Boluğur, aradığı mutluluğu çok yakınında buldu. İzmirli işadamı Emir Aydemir'le yeni bir aşka yelken açan güzel oyuncunun sevgilisiyle nasıl tanıştığı ortaya çıktı. Boşanırken Çubuklu Vadi Konakları'ndaki evi, eski eşi 'a bırakan Boluğur'un gururu aşk hayatına yaradı. Öyle ki boşandıktan sonra Etiler'de bir apartman dairesine taşınan ünlü oyuncunun, yeni sevgilisiyle komşu olduğu ortaya çıktı. Aynı binada oturan ikilinin bu sayede tanıştıkları öğrenildi.


Çiçeği burnunda aşıklar, hafta sonunu da Uludağ'da geçirdi.

KADER AĞLARINI ÖRDÜ...
, aşkıyla komşu olması sayesinde gazetecileri de atlatmayı başardı. Kısa süredir Aydemir'le birlikte olan oyuncunun sık sık aşkının evine misafir olduğu öğrenildi. Boşanma sonrası kendine yeni bir hayat kuran oyuncunun aşkı taşındığı binada bulması ise "Kader ağlarını Merve için ördü" dedirtti.


'le ilk kez önceki akşam görüntülenen popçu, Çubuklu'daki evde aşkıyla birlikte yaşıyor.
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