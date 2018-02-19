‘Beni çok sev’ çalıntı

Tarkan'ın sürekli alıntı iddialarıyla gündeme gelen "Beni Çok Sev" şarkısı için karar verildi! Megastar'ın sözleri Günay Çoban'a bestesi ise Serkan İzzet Özdoğan'a ait olan eserinin 30 yıl önce Ayşe Mine'nin seslendirdiği 'Ellerim Uğurlar' adlı parçasından çalıntı olduğu iddiasına MESAM son noktayı koydu! MESAM Teknik Bilim Kurulu, iki eserin ana temasının aynı olduğunu tespit etti. Kurul, tarafların aralarında anlaşması veya yargı yoluna başvurmaları gerektiğine karar verdi. Bunun üzerine 'Ellerim Uğurlar' parçasının bestecisi Cengiz Tekin, dava açmaya hazırlanıyor.

Türk Sanat Müziği sanatçısı Onur Akay, kararla ilgili olarak MESAM'ın belgesine ulaştı.





ÖZÜR BEKLİYORUM

Ayşe Mine, "Tarkan, Çınarcık'ta sahneye çıkarken "ablacım ablacım" diye yanıma gelirdi. Şimdi özür dilemeye mi çekiniyor? Ben de özür beklerim. Bu şarkı bana özel yapıldı. Bestecisinden de özür dilemesi lâzım. Zaten konu mahkemeye taşınıyor" diye konuştu.