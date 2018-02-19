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’ çalıntı

’ın ‘’ şarkısının Ayşe Mine’nin seslendirdiği ‘Ellerim Uğurlar’la aynı olduğu tarafından onaylandı.

‘Beni çok sev’ çalıntı

'ın sürekli alıntı iddialarıyla gündeme gelen "" şarkısı için karar verildi! Megastar'ın sözleri Günay Çoban'a bestesi ise Serkan İzzet Özdoğan'a ait olan eserinin 30 yıl önce Ayşe Mine'nin seslendirdiği 'Ellerim Uğurlar' adlı parçasından çalıntı olduğu iddiasına son noktayı koydu! MESAM Teknik , iki eserin ana temasının aynı olduğunu tespit etti. Kurul, tarafların aralarında anlaşması veya yargı yoluna başvurmaları gerektiğine karar verdi. Bunun üzerine 'Ellerim Uğurlar' parçasının bestecisi Cengiz Tekin, dava açmaya hazırlanıyor.

Türk Sanat Müziği sanatçısı , kararla ilgili olarak MESAM'ın belgesine ulaştı.

ÖZÜR BEKLİYORUM
Ayşe Mine, "Tarkan, Çınarcık'ta sahneye çıkarken "ablacım ablacım" diye yanıma gelirdi. Şimdi özür dilemeye mi çekiniyor? Ben de özür beklerim. Bu şarkı bana özel yapıldı. Bestecisinden de özür dilemesi lâzım. Zaten konu mahkemeye taşınıyor" diye konuştu.

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  • 19 Şubat 2018, Pazartesi 09:11
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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KARTAL KARTAL

BUGÜN ÇALINTI SARKILAR SÖYLÜYENLER SANATÇIYIM DİYE KARSIMIZA ÇIKIYORLAR SEZEN AKSU GİBİ BİR ÇOK SANATCI HİNT MÜZİGİNİNDEN ÇALIYORLAR........................

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 19.02.2018 11:58
hakkı hakkı

ne sanatçısı .mega boş beleş

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 19.02.2018 09:18
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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