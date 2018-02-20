Nezakete davet

; 18 / 9 14 / 6 9 / 2 4 / -9 13 / 4 12 / 5 10 / 2 18 / 12 3 / -11 11 / 2 15 / 8 13 / 3 11 / 3 14 / 1 7 / -4 10 / 3 10 / 1 4 / -4 9 / 0 12 / 4 13 / 5 11 / 7 11 / 0 10 / 1 13 / 6 13 / 0 12 / 4 10 / 5 12 / 1 9 / 2 3 / -8 11 / 4 13 / 5 10 / 6 9 / -1 4 / -3 15 / 8 10 / -3 10 / 2 11 / 6 13 / 9 14 / 7 12 / 4 12 / 2 3 / -10 9 / -1 13 / 4 11 / 2 9 / 4 13 / 4 14 / 7 11 / 5 13 / 4 10 / 1 11 / 3 12 / 6 11 / 5 18 / 12 11 / 5 8 / 0 12 / 2 13 / 0 11 / 6 17 / 9 10 / 7 13 / 6 9 / 5 13 / 4 9 / 5 10 / -2 14 / 7 9 / 4 9 / 5 13 / 3 10 / 7 11 / 2 10 / 3 5 / -5 12 / 6 10 / -1 9 / 5 Berrak Tüzünataç'ın geçtiğimiz gün katıldığı ödül törenindeki kıyafeti için bir haber sitesi, "Berrak Tüzünataç'ın davetkar stili" yorumu yaptı.
Bunu görünce küplere binen oyuncu, önceki gün twitter'da "Basınımızda böyle bir üslup oldukça başka bir tacizciye ihtiyacımız yok!" diyerek nezaket dersi verdi.
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