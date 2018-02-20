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Nezakete davet

’tan dekoltesini ‘davetkar’ diye tabir eden internet sitesine tokat gibi yanıt geldi. Oyuncu, çirkin üslubu sert bir dille eleştirdi

Nezakete davet
Berrak Tüzünataç'ın geçtiğimiz gün katıldığı ödül törenindeki kıyafeti için bir haber sitesi, "Berrak Tüzünataç'ın davetkar stili" yorumu yaptı.

Bunu görünce küplere binen oyuncu, önceki gün twitter'da "Basınımızda böyle bir üslup oldukça başka bir tacizciye ihtiyacımız yok!" diyerek nezaket dersi verdi.
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