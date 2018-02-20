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Mesut kare

Mesut kare
Arsenalli futbolcu Mesut Özil, önceki gün soluğu İstanbul'daki Amine Gülşe'nin yanında aldı. Çiftin yine Four Seasons Hotel'de kalması, düğünlerinin burada olacağı iddiasını güçlendirdi.
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