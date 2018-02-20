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İntikamı acı oldu

, yüzünden düşman olduğu Akalın için ‘Onu tanımıyorum’ demişti. Ünlü popçudan yanıt, sert geldi: ‘Ona teşekkür borçluyum. Ben de yıllar sonra dul ve işsiz güçsüz olabilirdim!’

İntikamı acı oldu
Ünlü popçu Demet Akalın'dan yıllardır konuşmadığı Demet Şener'e tarihi ayar geldi… Şener, eski eşi İbrahim Kutluay'la yıllar önce aşk yaşayan Akalın'la geçtiğimiz günlerde bir mekanda pişti olmuştu. Seneler sonra hakkında konuşan Şener "Kendisini tanımıyorum, arkadaşım bile değil. Benim için nötr bir insan. 16 yıl geçti üzerinden, hayatta daha önemli şeyler var" demişti. Şener'in bu açıklaması hatırlatılan Akalın, sarf ettiği sözlerle magazin tarihine geçecek bir göndermeye imza attı. 'la 1997-2001 yılları arasında aşk yaşayan ve eski basketbolcu tarafından düğün öncesi Demet Şener'le aldatılan Akalın, dün sarf ettiği şu sözlerle "İntikam soğuk yenir" lafını akıllara getirdi: '


HİÇBİR YUVAYI YIKMADIM!'
"Söylenecek ne olabilir ki! Ben sadece ona bir teşekkür borçluyum. Düşünsenize; seneler sonra çoluklu çocuklu, dul ve işsiz güçsüz kalabilirdim." Demet Akalın, adaşına yaptığı göndermeye sosyal medyada da devam etti. Popçu "Ya siz de seneler sonra çoluklu çocuklu, eşsiz ve işsiz kalırsanız?" diye soran bir takipçisine "Allah'a şükür kimsenin olacak yuvasını bozmadım. Allah da bozdurmasın" diyerek Şener'e son golünü attı.

​AKALIN'A BİR DEMET DESTEK!
Sosyal medyada Demet Akalın için şu yorumlar yapıldı:
Akalın vurdu, gol oldu.
Ne demiş Demet Akalın: "Evli, mutlu, çocuklu…"
Akalın, magazin tarihinin kapağına imza attı.
Şu an fonda Akalın'dan 'ilahi adalet' çalıyor.
Demet Akalın'ın laf sokması okullarda ders olarak okutulsun.
Akalın'ın bu lafı, bana bile koydu 'i hiç düşünemiyorum.
Yılların intikamı ancak böyle alınırdı.
Demet'in laf sokması, bana Galatasaray'ın mağlubiyetini bile unutturdu.
Akalın laf sokma kursu versin, katılalım.
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