İntikamı acı oldu

Demet Şener, İbrahim Kutluay yüzünden düşman olduğu Akalın için ‘Onu tanımıyorum’ demişti. Ünlü popçudan yanıt, sert geldi: ‘Ona teşekkür borçluyum. Ben de yıllar sonra dul ve işsiz güçsüz olabilirdim!’
Ünlü popçu DemetAkalın'dan yıllardır konuşmadığı DemetŞener'e tarihi ayar geldi… Şener, eski eşi İbrahim Kutluay'la yıllar önce aşk yaşayan Akalın'la geçtiğimiz günlerde bir mekanda pişti olmuştu. Seneler sonra Demet Akalın hakkında konuşan Şener "Kendisini tanımıyorum, arkadaşımbile değil. Benim için nötr bir insan.16 yıl geçti üzerinden, hayatta dahaönemli şeyler var" demişti. Şener'in bu açıklaması hatırlatılan Akalın, sarf ettiği sözlerle magazin tarihine geçecek birgöndermeye imza attı. İbrahim Kutluay'la 1997-2001 yılları arasında aşk yaşayan ve eski basketbolcu tarafından düğün öncesi Demet Şener'le aldatılan Akalın, dün sarf ettiği şu sözlerle "İntikam soğuk yenir" lafını akıllara getirdi: '
HİÇBİR YUVAYI YIKMADIM!' "Söylenecek ne olabilir ki! Bensadece ona bir teşekkür borçluyum.Düşünsenize; seneler sonra çolukluçocuklu, dul ve işsiz güçsüz kalabilirdim." Demet Akalın, adaşına yaptığı göndermeye sosyal medyada da devam etti. Popçu "Ya sizde seneler sonra çoluklu çocuklu, eşsiz veişsiz kalırsanız?" diye soran bir takipçisine "Allah'a şükür kimsenin olacak yuvasınıbozmadım. Allah da bozdurmasın" diyerek Şener'e son golünü attı.
AKALIN'ABİR DEMETDESTEK! Sosyal medyada Demet Akalın için şu yorumlar yapıldı: Akalın vurdu, gol oldu. Ne demiş Demet Akalın: "Evli, mutlu, çocuklu…" Akalın, magazin tarihininkapağına imza attı. Şu an fonda Akalın'dan 'ilahi adalet' çalıyor. Demet Akalın'ın lafsokması okullarda dersolarak okutulsun. Akalın'ın bu lafı, bana bile koydu Demet Şener'i hiç düşünemiyorum. Yıllarınintikamı ancakböyle alınırdı. Demet'in laf sokması, bana Galatasaray'ın mağlubiyetini bile unutturdu. Akalın laf sokma kursuversin, katılalım.
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