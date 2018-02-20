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Happy feet

Happy feet
Saadet Işıl Aksoy, içindeki çocuğu öldürmeyen nadir insanlardan biri… Eşi Pamir Kıraner'le ABD'de yaşayan Aksoy, önceki gün evinde balkon keyfi yaptı. Ünlü oyuncu, animasyon dizisi 'Rick and Morty'nin karakterlerinin yer aldığı terlikleriyle poz verdi.


Aksoy'un bu karesi, akıllara 'Happy Feet' (Neşeli Ayaklar) çizgi filmini de getirdi.
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