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Çocuklar susmasın

Çocuklar susmasın
Engin Altan Düzyatan, çocuklara yapılan istismara kayıtsız kalmadı. Önceki akşam Etiler'de görüntülenen oyuncu, "Bu nasıl bir zihniyet?" diyerek canilere öfke kustu. Düzyatan, "Çocukları susmamaları için bilinçlendirmeliyiz" diye konuştu.


Doğan SAVAŞ
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