;
Yol Durumu
  1. Mesut kare
  2. Çocuklar susmasın

Çıkarın beni buradan

Çıkarın beni buradan
, 'Kayhan'ın galası için önceki gün Ankara'daydı. Uçağa giderken bindiği otobüsün koltuğuna sıkışan şovmen, bu kareye "Çekin, çıkarın beni buradan" notu düştü.

Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar