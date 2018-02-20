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karalar bağladı

Önceki akşamki Ödülleri Töreni’ne cinsel tacize karşı başlatılan kampanya damga vurdu. Tüm yıldızlar gecede baştan aşağı simsiyahtı

Bafta karalar bağladı
İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) ödüllerinin bu yılki sahipleri, önceki akşam düzenlenen törenle belli oldu. Angelina Jolie, Jennifer Lawrence, Natalie Dormer, Salma Hayek ve daha birçok ünlü, taciz skandallarını etmek için törende siyahlara büründü. 'En İyi Film Ödülü'nün sahibi olan 'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri'nin başrol oyuncusu Frances McDormand ise 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görüldü.


HAYATI SIRTTA YAZILI!
Jolie, cinsel tacize karşı düzenlenen kampanyaya destek vermek için törene Ralph&Russo imzalı siyah kıyafetle katıldı. 42 yaşındaki aktrisin sırtını kaplayan dövmelerinde ise hayatının birçok detayı yazılıydı.


Hayatının büyük bölümünü 'da geçiren de törene katılanlar arasındaydı.


DÜŞESE RESMİ VETO
, Kraliyet Ailesi üyelerinin protestoya katılması ve cenaze dışında siyah giymesi yasak olduğu için Töreni'nde siyah değil koyu yeşil bir kıyafet giydi.
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