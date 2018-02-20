Bafta karalar bağladı
Önceki akşamki BAFTA Ödülleri Töreni’ne cinsel tacize karşı başlatılan kampanya damga vurdu. Tüm yıldızlar gecede baştan aşağı simsiyahtı
HAYATI SIRTTA YAZILI!
Jolie, cinsel tacize karşı düzenlenen kampanyaya destek vermek için törene Ralph&Russo imzalı siyah kıyafetle katıldı. 42 yaşındaki aktrisin sırtını kaplayan dövmelerinde ise hayatının birçok detayı yazılıydı.
Hayatının büyük bölümünü Londra'da geçiren Belçim Bilgin de törene katılanlar arasındaydı.
DÜŞESE RESMİ VETO
Kate Middleton, Kraliyet Ailesi üyelerinin protestoya katılması ve cenaze dışında siyah giymesi yasak olduğu için BAFTA Töreni'nde siyah değil koyu yeşil bir kıyafet giydi.
Etiketler: Angelina Jolie , Jennifer Lawrence , belçim bilgin , Kate Middleton , Londra , BAFTA , protesto
- 20 Şubat 2018, Salı
- Gazete
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