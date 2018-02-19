Gizay Kayar ve Hezan Özbek, Raffles Hotel'de dünyaevine girdi. Davetliler arasında Idil Fırat, Aslı- Metin Şen,Tarkan ve Pınar Tevetoğlu da vardı.
Ünlüleri buluşturan düğünde davetliler şıklık yarışına girdi
Çaba Genç Derneği yönetim kurulu üyesi Hezan Özbek'in Gizay Kayar ile hayatını birleştirdiği geceye aralarında Megastar Tarkan'ın da olduğu birçok ünlü katıldı.
Etiketler: Gizay Kayar , Tarkan , düğün , Hezan Özbek
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