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Ünlüleri buluşturan de davetliler şıklık yarışına girdi

Çaba Genç Derneği yönetim kurulu üyesi 'in ile hayatını birleştirdiği geceye aralarında Megastar 'ın da olduğu birçok ünlü katıldı.


ve , Raffles Hotel'de dünyaevine girdi. Davetliler arasında Idil Fırat, Aslı- Metin Şen, ve Pınar Tevetoğlu da vardı.

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  • 19 Şubat 2018, Pazartesi 11:51
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