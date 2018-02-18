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Kahraman askerimize selam olsun

’ın Zeytin Dalı Harekatı’nda görev yapan askerlerimize destek için başlattığı anlamlı kampanyada ünlüler Mehmetçik için tek yürek oldu



'ın Afrin'de operasyon yapan askerlerimiz için başlattığı 'Mehmetçiğe mesajım' kampanyası çığ gibi büyüdü. Sosyal medyada 'MehmetçiğeMesajım' etiketi ile paylaşılan videolar ya da radyoTurkuvaz Whatsapp Mesaj Hattına iletilen sesli ve görüntülü mesajlar ile kahraman askerlerimize destek olunuyor. Muazzez Abacı, , Yeşim Salkım, Kutsi, Hakan Altun, Öykü Gürman, Özgün, Yeliz gibi isimler kahraman Mehmetçiğin yanında olduklarını çektikleri videoyla dile getirdi. Tüm mesajlar, sınır hattında bulunan Turkuvaz medya grubu çalışanları aracılığı ile kahraman Mehmetçiğe dinletip izletilecek. İşte ünlülerin mesajları:

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  • 18 Şubat 2018, Pazar 11:59
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ghxy ghxy

söz konusu vatan olunca her türk vatandasi askerdir sehadet serbeti vatan severler icin teferuatir bismillahirahmanirrahim der gideriz elhamdullilahi ile ahirete teceli ederiz yüce allah asker evlatlarimizin yar ve yardimcisi olsun.

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cevapla 18.02.2018 14:40
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