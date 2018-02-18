Kahraman askerimize selam olsun





Radyo Turkuvaz'ın Afrin'de operasyon yapan askerlerimiz için başlattığı 'Mehmetçiğe mesajım' kampanyası çığ gibi büyüdü. Sosyal medyada 'MehmetçiğeMesajım' etiketi ile paylaşılan videolar ya da radyoTurkuvaz Whatsapp Mesaj Hattına iletilen sesli ve görüntülü mesajlar ile kahraman askerlerimize destek olunuyor. Muazzez Abacı, Şahan Gökbakar, Yeşim Salkım, Kutsi, Hakan Altun, Öykü Gürman, Özgün, Yeliz gibi isimler kahraman Mehmetçiğin yanında olduklarını çektikleri videoyla dile getirdi. Tüm mesajlar, sınır hattında bulunan Turkuvaz medya grubu çalışanları aracılığı ile kahraman Mehmetçiğe dinletip izletilecek. İşte ünlülerin mesajları: