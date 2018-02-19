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Gökçe krizi!

'la ’in arasına girdi. İddiaya göre son dönemde vaktinin çoğunu birlikte rol aldığı Gökçe Bahadır’la geçiren yakışıklı oyuncu, sevgilisini kızdırdı. Doğandemir, Fırat’la aşkını bitirdi

Gökçe krizi!
Yakışıklı oyuncu Mert Fırat'la Hande Doğandemir'in 1 yıllık aşkı Gökçe Bahadır yüzünden bitti. Bahadır'la aynı dizide rol alan Fırat'ın güzel oyuncuyla yakınlaştığı iddiası Hande Doğandemir'i çileden çıkardı. Sosyetik Efe Duru ile 1 yıllık ilişkisini bitiren Bahadır'ın rol arkadaşıyla yakınlaşması Doğandemir'in canını sıktı. Rol aldıkları dizide iki sevgiliyi canlandıran Fırat ile Bahadır'ın samimi sahneleri de güzel oyuncunun öfkesine tuz biber oldu. İkilinin set dışında da görüştüğünü öğrenen güzel oyuncu, bunun üzerine resti çekti.


Fırat'ın kendisini takip etmemesine rağmen Bahadır'ı instagram'da takibe almasının da Doğandemir'i kızdırdığı öne sürüldü.


MERT İKNA EDEMEDİ
Hande Doğandemir'in Mert Fırat'la arasının açılmasına neden olan bir diğer neden de yakışıklı oyuncunun Bahadır'la dizi setinde baş başa yemek yiyip dinlenme vakitlerini de onunla karavanda geçirmesi… Aşkının rol arkadaşıyla yakınlaştığı duyumunu alan Hande Doğandemir, iddiaya göre ilişkiye nokta koydu. Geçtiğimiz aylarda adı Yiğit Özşener'le anılan Hande Doğandemir'in girdiği kıskançlık krizi Mert Fırat'la yollarının ayrılmasına neden oldu. Daha önce haklarında çıkan aşk dedikodularını "Gökçe ile hiçbir ilişkim olmadı. Biz sadece rol arkadaşıyız" diye yalanlayan Fırat, ne yapıp ne ettiyse de aşkını barışmaya ikna edemedi.


İkili, başrolünde yer aldıkları dizide rol gereği aşk yaşıyor.
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  • 19 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
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