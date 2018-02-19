Gökçe krizi!

Fırat'ın kendisini takip etmemesine rağmen Bahadır'ı instagram'da takibe almasının da Doğandemir'i kızdırdığı öne sürüldü.
MERT İKNA EDEMEDİ
Hande Doğandemir'in Mert Fırat'la arasının açılmasına neden olan bir diğer neden de yakışıklı oyuncunun Bahadır'la dizi setinde baş başa yemek yiyip dinlenme vakitlerini de onunla karavanda geçirmesi… Aşkının rol arkadaşıyla yakınlaştığı duyumunu alan Hande Doğandemir, iddiaya göre ilişkiye nokta koydu. Geçtiğimiz aylarda adı Yiğit Özşener'le anılan Hande Doğandemir'in girdiği kıskançlık krizi Mert Fırat'la yollarının ayrılmasına neden oldu. Daha önce haklarında çıkan aşk dedikodularını "Gökçe ile hiçbir ilişkim olmadı. Biz sadece rol arkadaşıyız" diye yalanlayan Fırat, ne yapıp ne ettiyse de aşkını barışmaya ikna edemedi.
İkili, başrolünde yer aldıkları dizide rol gereği aşk yaşıyor.
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