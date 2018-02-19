Gökçe krizi!

oyuncuaşkıyüzündenbitti. Bahadır'la aynı dizide rol alançiledençıkardı.ile 1 yıllıkilişkisini bitirenrol arkadaşıylayakınlaşmasıcanını sıktı.Rol aldıkları dizide iki sevgiliyi canlandıransamimi sahneleri degüzel oyuncunun öfkesine tuz biber oldu.İkilinin set dışında da görüştüğünü öğrenengüzel oyuncu, bunun üzerine resti çekti.

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Fırat'ın kendisini takip etmemesine rağmen Bahadır'ı instagram'da takibe almasının da Doğandemir'i kızdırdığı öne sürüldü.

arasının açılmasına neden olan bir diğer neden de yakışıklıoyuncunundizi setinde baş başa yemek yiyipdinlenme vakitlerini de onunla karavanda geçirmesi… Aşkının rolarkadaşıyla yakınlaştığı duyumunu alanGeçtiğimiz aylarda adı YiğitÖzşener'le anılanyollarının ayrılmasına neden oldu. Dahaönce haklarında çıkan aşk dedikodularınıdiyeyalanlayan Fırat, ne yapıp ne ettiyse deaşkını barışmaya ikna edemedi.