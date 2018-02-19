Dev buluşma

Neslihan Atagül ile İlker Kaleli, internette yayınlanacak olan dizi 'Dip'te bir araya geldi. Senaryosunu Başar Başaran ve Emre Özdür'ün, yönetmenliğini ise Uygar Kutlu'nun üstlendiği diziden ilk kareler önceki gün basına yansıdı. Mart ayında yayınlanacak dizide Kaleli, emniyetle ortak çalışan intihar ara bulucusu psikiyatristi, Atagül ise gizemli bir bilim kadınını canlandıracak.