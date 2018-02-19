20 liraya ışıl ışıl parlıyor

Eski Milli kaleciRüştü Reçber'ineşi Işıl Reçber'ininstagram'dapaylaştığıfotoğraflardakikusursuzgüzelliğinin sebebiortaya çıktı. Reçber,'Beauty' adlı aparatsayesinde fotoğraflardaolduğundan daha güzelve kusursuz görünmeyibaşarıyor.
Işıl Hanım, çantasındanayırmadığı ve selfie çekerkentelefonuna taktığı aparatınışığı sayesinde sosyal medyadabeğeni yağmuruna uğrayankarelere imza atıyor. Bu alete20 TL ödeyen 41 yaşındakitasarımcı, böylece güzelliğiucuza getirmiş oldu…
SIRRI BU APARAT Işıl Reçber, 2 kademeli selfie ışığı bulunan aparat sayesinde çektiği fotoğraflarla sosyal medyada adından söz ettiriyor.
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