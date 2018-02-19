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20 liraya ışıl ışıl parlıyor

20 liraya ışıl ışıl parlıyor
Eski Milli kaleci Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber'in instagram'da paylaştığı fotoğraflardaki kusursuz güzelliğinin sebebi ortaya çıktı. Reçber, 'Beauty' adlı aparat sayesinde fotoğraflarda olduğundan daha güzel ve kusursuz görünmeyi başarıyor.

Işıl Hanım, çantasından ayırmadığı ve selfie çekerken telefonuna taktığı aparatın ışığı sayesinde da beğeni yağmuruna uğrayan karelere imza atıyor. Bu alete 20 TL ödeyen 41 yaşındaki tasarımcı, böylece güzelliği ucuza getirmiş oldu…



SIRRI BU APARAT
, 2 kademeli selfie ışığı bulunan aparat sayesinde çektiği fotoğraflarla sosyal medyada adından söz ettiriyor.

Halil ÇİLİNGİR
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  • 19 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
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