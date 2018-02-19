Amsterdam kaçkınları

; 20 / 5 14 / 2 13 / -1 3 / -3 14 / -1 13 / 0 12 / -2 21 / 12 1 / -5 8 / 2 16 / 7 12 / 2 11 / 0 15 / 0 5 / -3 9 / 2 9 / 0 5 / -1 11 / 0 13 / 2 13 / 6 10 / 5 12 / -2 12 / -3 16 / 5 15 / 2 13 / 3 10 / 4 10 / -2 11 / -2 4 / -6 12 / 0 15 / 2 10 / 6 8 / -2 4 / -3 18 / 5 10 / 2 12 / 0 10 / 5 16 / 8 14 / 3 13 / 1 13 / -1 3 / -4 11 / -3 14 / -4 11 / 0 9 / 4 13 / -2 15 / 3 11 / 5 14 / 2 12 / 0 10 / -2 14 / 5 12 / 3 19 / 9 13 / 4 9 / 1 12 / -2 14 / -1 10 / 4 19 / 6 10 / 5 12 / 4 10 / 3 13 / 2 9 / 6 12 / -3 16 / 4 9 / 2 9 / 4 14 / 0 9 / 6 11 / -1 13 / 2 4 / 1 12 / 4 10 / -4 9 / 3 Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak Geçtiğimiz günlerde İstanbul gecelerinde ilk kez görüntülenen taze aşıklar Hande Erçel'le Murat Dalkılıç, hayranları tarafından yakın markaja alındı. Önceki gün Amsterdam'a uçan ikiliyi, hayranları uçakta görüntüledi. Ünlü çift, yol boyunca sohbet etti. Güzel oyuncunun bir ara kolunu aşkının boynuna dolaması da diğer yolcuların objektifinden kaçmadı. 19 Şubat 2018, Pazartesi Gazete
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