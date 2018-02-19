;
Yol Durumu
  1. Barbie Gülşen
  2. Gökçe krizi!

kaçkınları

Amsterdam kaçkınları
Geçtiğimiz günlerde gecelerinde ilk kez görüntülenen taze aşıklar Hande Erçel'le Murat Dalkılıç, hayranları tarafından yakın markaja alındı. Önceki gün 'a uçan ikiliyi, hayranları uçakta görüntüledi. Ünlü çift, yol boyunca sohbet etti. Güzel oyuncunun bir ara kolunu aşkının boynuna dolaması da diğer yolcuların objektifinden kaçmadı.




Etiketler: , ,
  • 19 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar