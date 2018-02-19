Gönlünü İzmirli işadamı Emir Aydemir'e kaptırdığı konuşulan Merve Boluğur, aşk sorularından dağa kaçtı. Murat Dalkılıç'la 2 yıllık evliliğini Eylül 2017'de bitirip mutluluğu Aydemir'de bulan oyuncu, önceki gün Uludağ'a gitti.
Karlar üzerinde poz veren güzel oyuncu, modellere taş çıkardı.
Boluğur, arkadaşlarıyla kar keyfi yaparken çektiği fotoğrafları instagram'da paylaştı. Yakın çevresine "Emir'le birbirimizi tanımaevresindeyiz" diyen oyuncuya tatilde aşkının da eşlik edip etmediği merak konusu oldu.
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