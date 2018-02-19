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Mini vokal

Mini vokal
Kıbrıslı şarkıcı Buray, önceki akşam MOİ Sahne'de sevenleriyle buluştu. Popçu, şarkılarını 700 kişiyle birlikte hep bir ağızdan söyledi. Buray, birlikte şarkı söylemek istediği minik hayranı utanıp elleriyle yüzünü gizleyince kahkahaya boğuldu.
  • 19 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
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