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Çin işi kutlama

Çin işi kutlama
Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg, önceki akşam Çin asıllı eşi Priscilla Chan'ın geleneklerine göre bir kutlama yaptı. Milyoner işadamı, Çin'in Horoz Yılı'nı geride bırakıp Köpek Yılı'na girmesi şerefine ailesiyle bu kareyi paylaştı.
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