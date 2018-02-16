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Zirvede Karadeniz fırtınası sürüyor

, kural bozmadı. Dizi, önceki akşamki bölümüyle yine milyonları atv’ye kilitleyip reyting zirvesine yerleşti

Zirvede Karadeniz fırtınası sürüyor
Yayınlandığı ilk günden itibaren ekranlarda fırtınalar estiren dizi, 'Sen Anlat Karadeniz' rekora doymuyor. atv'nin reyting rekorları kıran dizisi, önceki akşam yayınlanan yeni bölümüyle yine milyonları ekrana kilitledi. Başrollerini İrem Helvacıoğlu, Ulaş Tuna Astepe ve Sinan Tuzcu'nun paylaştığı dizi, aynı saatte ekrana gelen rakiplerini solladı.


Sen Anlat Karadeniz; Tüm Kişiler'de yüzde 20,43 izlenme oranı ve yüzde 39,44 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Dizinin bölüm etiketi de Twitter Türkiye'de en çok konuşulanlar zirvesindeydi. Bölüm etiketi, ayrıca dünya Trending Topics listesinde de 6. sıraya kadar yükselerek dizinin etkisini gözler önüne serdi.
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