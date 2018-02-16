Zirvede Karadeniz fırtınası sürüyor
Sen Anlat Karadeniz, kural bozmadı. Dizi, önceki akşamki bölümüyle yine milyonları atv’ye kilitleyip reyting zirvesine yerleşti
Sen Anlat Karadeniz; Tüm Kişiler'de yüzde 20,43 izlenme oranı ve yüzde 39,44 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Dizinin bölüm etiketi de Twitter Türkiye'de en çok konuşulanlar zirvesindeydi. Bölüm etiketi, ayrıca dünya Trending Topics listesinde de 6. sıraya kadar yükselerek dizinin etkisini gözler önüne serdi.
Etiketler: sen anlat karadeniz
- 16 Şubat 2018, Cuma
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.